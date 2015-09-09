Генсек НАТО обсудит с властями Чехии борьбу с мировым терроризмом

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в среду с первым официальным визитом в Прагу по приглашению премьер-министра Богуслава Соботки, чтобы, в частности, обсудить борьбу с международным терроризмом. Обь этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В первый день визита генсек НАТО встретится с премьером Соботкой и ведущими министрами чешского правительства: вице-премьером и министром финансов Андреем Бабишем, вице-премьером Павлом Белобрадеком, главой МИД Лубомиром Заоралеком и главой минобороны Мартином Стропницким.

Во время переговоров в правительстве, по словам пресс-секретаря кабинета Мартина Айрера, речь пойдет о первых результатах реализации "Плана действий по оперативному реагированию", принятому на саммите альянса в сентябре 2014 года в Уэльсе, в том числе, о вкладе Чехии в его осуществление. Стороны также обсудят различные аспекты подготовки к очередному саммиту НАТО, который состоится в Варшаве в июле 2016 года.

В тот же день Столтенберг и Соботка встретятся в Праге с военнослужащими из американского военного конвоя Danube Ride ("Дунайский поход"), которые в среду начнут перемещение по Чехии к месту международных учений Brave Warrior 2015 в Венгрии.

Вечером в среду генсеку НАТО предстоит встреча с председателем чешского Сената Миланом Штехом.