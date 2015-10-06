Генсек: НАТО не считает инциденты с самолетами РФ в Турции случайными

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ НАТО не считает случайными инциденты с российскими самолетами в Турции, Россия не предоставила альянсу реальных объяснений ситуации. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Не кажется случайным, мы видели два нарушения в течение выходных. Брали ли российские самолеты турецкие самолеты на прицел, это я не могу прокомментировать на основании наших данных. Информация, которая поступила к нам, дает мне повод говорить, что это не выглядит случайным", — сказал он.

НАТО утверждает, что российские самолеты Су-30 и Су-24 нарушали воздушное пространство Турции 3 и 4 октября, несмотря на предупреждение турецких властей.

Ранее Минобороны России заявило в понедельник, что в субботу 3 октября российский самолет Су-30 совершил кратковременный, на несколько секунд, заход в турецкое воздушное пространство. В Минобороны отметили, что данный инцидент стал следствием неблагоприятных погодных условий. Официального подтверждения от российской стороны о каких-либо инцидентах, произошедших 4 октября, не поступало.