Генсек НАТО на следующей неделе посетит Эстонию

Генсек НАТО Марк Рютте прибудет 22 октября с двухдневным визитом в Эстонию.

Генсек НАТО Марк Рютте прибудет 22 октября с двухдневным визитом в Эстонию.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

Рютте встретится во вторник с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом. Будут рассмотрены вопросы сотрудничества в укреплении обороноспособности альянса.

В среду Рютте встретится с главой МИД Маргусом Цахкной, а затем вместе с президентом Карисом направится в военный лагерь Тапа для встречи с дислоцированными там подразделениями стран-союзниц.