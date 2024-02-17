Генсек НАТО: Мы срочно начали наращивать производство оружия

НАТО испытывает проблемы с израсходованными военными запасами.

НАТО испытывает проблемы с израсходованными военными запасами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"НАТО - это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России", - сказал он.

Генсек альянса также отметил, что война в Украине показала, что есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы.

"И с начала войны в Украине мы израсходовали свои запасы, сейчас они маловаты. Поэтому мы срочно наращиваем производство", - подчеркнул.