Генсек НАТО: Для разгрома "Исламского государства" потребуются годы

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Для полного разгрома группировки "Исламское государство" (ИГ) потребуются годы, поэтому страны-члены НАТО, вносящие вклад в борьбу с ИГ, должны настраиваться на длительные усилия.

Об этом заявил в интервью телекомпании CNN генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Кампания против ИГ, как отмечалось, является очень непростой задачей, и на ее выполнение потребуется время", - сказал он. На просьбу телеведущего очертить более конкретные временные рамки этой задачи, генсек сказал: "Это означает годы".

"В перспективе мы должны будем подготовить местные силы к тому, чтобы они сами были в состоянии позаботиться о своей безопасности, - пояснил Столтенберг. - Выполнение этой задачи является делом, рассчитанным на длительную перспективу", информирует Report со ссылкой на ТАСС.