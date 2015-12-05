Генсек НАТО: Борьба с ИГ займет много времени

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Пройдет много времени, прежде чем террористическая организация "Исламское государство" будет уничтожена, как передает Report со ссылкой на ТАСС с таким предположением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. По его словам, цель международного сообщества - уничтожение ИГ. "Однако на это нужно время, много времени. Я не могу сказать, месяцы или годы", - указал он.

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль со своей стороны заявил Bild am Sonntag, что борьба с террористами должна быть сопряжена с политическим процессом, который был запущен в австрийской столице Вене. "Данный дипломатический процесс имеет первые успехи, однако на него точно потребуется много времени", - указал представитель правительства Германии.

Кроме того политик исключил возможность отправки немецких сухопутных сил в Сирию и Ирак на борьбу с ИГ. По его словам, исламисты только этого и ждут, чтобы трактовать это как "войну Запада против мусульман" и оправдать свои теракты в Европе.