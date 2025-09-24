Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 13:38
    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24-25 сентября совершит визит в США.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении альянса.

    Он примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Во время пребывания в Нью-Йорке Рютте встретится с мировыми лидерами и высокопоставленными официальными лицами. В среду, 24 сентября, генсек примет участие в трансатлантическом ужине, организованном государственным секретарем США Марком Рубио. В четверг, 25 сентября, он выступит перед курсантами Военной академии Соединенных Штатов Америки в Вест-Пойнт", - сказано в сообщении.

