​Генсек ЛАГ поддержал межливийскую мирную инициативу

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт приветствовал объявленную Египтом межливийскую мирную инициативу, включающую в себя полное прекращение огня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.

"Ахмад Абуль Гейт приветствовал все усилия и в частности арабские, направленные на прекращение кровопролития ливийцев и полное прекращение огня", - написано в опубликованном ЛАГ заявлении.

Гейт призвал продолжить переговоры военной комиссии под эгидой миссии ООН в Ливии и возобновить политический диалог между ливийским сторонами.