    • 26 января, 2026
    • 21:35
    Генсек Хезболлах: Организация не останется нейтральной в случае атаки США на Иран

    Шиитская организация "Хезболлах" примет все необходимые меры для противодействия американской угрозе Ирану и его руководству.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь движения шейх Наим Касем в телеобращении к участникам митинга солидарности с Ираном в Бейруте, которое транслировал телеканал Al Manar.

    "Перед лицом готовящейся агрессии США против Ирана мы полны решимости защищаться и в подходящий момент выберем, как действовать: "Хезболлах" не останется нейтральной в случае нападения США", - подчеркнул политик.

    По его словам, Соединенные Штаты и Израиль "не хотят мириться с существованием исламской республики - свободной и независимой страны, которая служит ориентиром для миллионов мусульман и угнетенных во всем мире".

    Лидер "Хезболлах" предупредил, что "война против Ирана на этот раз разожжет пламя конфликта по всему региону".

    "Хезболлах" Иран США Израиль

    Лента новостей