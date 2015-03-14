Генсек альянса: НАТО не собирается вмешиваться в конфликт на востоке Украины

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ НАТО не собирается вмешиваться в конфликт на востоке Украины. Об этом заявил в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Украина не член НАТО, и в этом заключается разница между Украиной и членами НАТО. Гарантии безопасности распространяются на членов альянса", - сказал он.

"Мы предоставляем Украине мощную политическую поддержку, практическую помощь, содействуя реформам в области обороны, повышая способность самостоятельной защиты", - сказал Столтенберг.

По его словам, сейчас самое важное - "поддержать выполнение минских договоренностей, означающих соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелый вооружений от линии фронта и гарантирование, что это происходит под наблюдением", - заметил Столтенберг, передает Report со ссылкой на Би-би-си.