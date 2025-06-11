Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Американская администрация не будет колебаться, если для стабилизации обстановки в Лос-Анджелесе потребуются более решительные шаги.

Американская администрация не будет колебаться, если для стабилизации обстановки в Лос-Анджелесе потребуются более решительные шаги.

Как передает Report, об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди журналисту CNN.

"Прямо сейчас в Калифорнии мы в хорошем положении. Мы не боимся идти дальше. Мы не будем робеть, если надо будет сделать что-то еще", - ответила она на вопрос о возможности задействовать закон о подавлении восстаний военными (Insurrection Act), который позволит использовать ВС США для поддержания порядка внутри страны.

По ее словам, администрация надеется, что действующий в Лос-Анджелесе комендантский час позволит снизить напряженность. Однако, заверила она, федеральные власти также готовы действовать.

По данным The New York Times, в среду новые акции протеста против миграционной политики администрации планируются в Лос-Анджелесе, Мишн-Вьехо (штат Калифорния), Юджине (штат Орегон), Роли (штат ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Северная Каролина), Сан-Антонио (штат Техас), Сиэттле (штат Вашингтон), Сент-Луисе (штат Миссури). Власти ряда городов готовятся к этим демонстрациям.

В среду на улицах Лос-Анджелеса будут дежурить 700 морских пехотинцев, которые присоединятся к служащим Нацгвардии. Морпехи и нацгвардейцы будут охранять агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), пока они делают свою работу, однако не будут участвовать в задержаниях.

В Министерстве внутренней безопасности 9 июня отчитались, что теперь ICE задерживают в день 2 тысячи человек за нарушения миграционного законодательства; при предыдущем президенте США Джо Байдене в 2024 году этот показатель составлял 311 человек.