Генпрокурор Каталонии умер спустя неделю после генпрокурора Испании

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Каталонии Хосе Мария Ромеро де Техада умер в Барселоне в возрасте 69 лет. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет газета El Pais.

Причиной смерти стала пневмония.

18 ноября в Аргентине скончался генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса. Он был госпитализирован в больницу Буэнос-Айреса в связи с инфекцией почек. Де Техада 23 ноября посетил похороны генпрокурора Испании, и на следующий день почувствовал себя плохо.

Генпрокурором Каталонии Де Техада стал в июле 2013 года. В последние месяцы, после проведения референдума о независимости Каталонии, Де Техада поддерживал позицию центральных властей страны, отвергающих идею независимости Каталонии.