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Генпрокурор Чехии назвал министра причиной своей отставки

Генпрокурор Чехии назвал министра причиной своей отставки Генеральный прокурор Чехии Павел Земан назвал причиной своей отставки разногласия с действующим министром юстиции Марией Бенешовой
Другие страны
15 мая 2021 г. 08:34
Генпрокурор Чехии назвал министра причиной своей отставки
Павел Земан

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан, задействованный в расследовании обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, назвал причиной своей отставки разногласия с действующим министром юстиции Марией Бенешовой.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции, - сообщил генпрокурор в пятницу на пресс-конференции. - Меня это не устраивает. Возможно, что я подал бы в отставку и раньше, но как раз инцидент во Врбетице меня заставил еще какое-то время оставаться на посту. У меня нет опасений по поводу того, что его расследование застопорится".

Земан, который возглавлял чешскую генеральную прокуратуру в течение последних 10,5 года, оставит этот пост 30 июня.

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