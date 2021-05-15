Генпрокурор Чехии назвал министра причиной своей отставки

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан назвал причиной своей отставки разногласия с действующим министром юстиции Марией Бенешовой

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан, задействованный в расследовании обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, назвал причиной своей отставки разногласия с действующим министром юстиции Марией Бенешовой.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции, - сообщил генпрокурор в пятницу на пресс-конференции. - Меня это не устраивает. Возможно, что я подал бы в отставку и раньше, но как раз инцидент во Врбетице меня заставил еще какое-то время оставаться на посту. У меня нет опасений по поводу того, что его расследование застопорится".

Земан, который возглавлял чешскую генеральную прокуратуру в течение последних 10,5 года, оставит этот пост 30 июня.