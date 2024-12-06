Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге закроется в конце декабря

Словакия 31 декабря закрывает свое Генконсульство в Санкт-Петербурге, россиянам для получения виз необходимо будет подавать документы в посольство страны в Москве.

Словакия 31 декабря закрывает свое Генконсульство в Санкт-Петербурге, россиянам для получения виз необходимо будет подавать документы в посольство страны в Москве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"В связи с решением правительства Словацкой Республики (постановление № 521 от 28 августа 2024 г. пункт Е.4), деятельность Генконсульства Словацкой Республики в Санкт-Петербурге прекращается 31 декабря 2024 года", - сказано в сообщении.