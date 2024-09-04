Госдеп США опроверг данные о высылке генконсула КНР в Нью-Йорке

Генеральный консул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выслан после того, как американский Минюст предъявил бывшей чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер опроверг утверждения о том, что генеральный консул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выслан из США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он пояснил, что китайский дипломат уехал в связи с завершением командировки.

"Генеральный консул не был выслан. Как мы понимаем, в августе у генконсула подошел к концу срок плановой командировки и, таким образом, он был заменен на своей должности, но не выслан", - сказал Миллер.

22:51

Генеральный консул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выслан после того, как американский Минюст предъявил бывшей чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

"Я выразила пожелание, чтобы генеральный консул был выслан, и меня проинформировали о том, что он более не находится в дипломатической миссии Китая в Нью-Йорке", - сказала она.

Линда Сунь и ее муж Кристофер Ху были арестованы в США по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая, а также преступном сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве в банковской сфере. По версии прокуратуры, Сунь в период работы в администрации штата выполняла задания властей КНР, в том числе в обход протоколов организовывала встречи китайских чиновников с высокопоставленными представителями штата Нью-Йорк.

В США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов.