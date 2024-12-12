Генсек ООН обратился к Израилю по поводу Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю по поводу Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю по поводу Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он выразил обеспокоенность по поводу воздушных ударов Израиля по различным регионам Сирии.

Гутерриш призвал Израиль прекратить атаки.

Отметим, что ранее появилась информация о нанесении Израилем ударов по сирийской территории. До этого израильское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что после успешных воздушных ударов по Сирии открывается возможность нанесения ударов по ядерным объектам в Иране.