О нас

Генсек ООН обратился к Израилю по поводу Сирии

Генсек ООН обратился к Израилю по поводу Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю по поводу Сирии.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 22:34
Генсек ООН обратился к Израилю по поводу Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю по поводу Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он выразил обеспокоенность по поводу воздушных ударов Израиля по различным регионам Сирии.

Гутерриш призвал Израиль прекратить атаки.

Отметим, что ранее появилась информация о нанесении Израилем ударов по сирийской территории. До этого израильское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что после успешных воздушных ударов по Сирии открывается возможность нанесения ударов по ядерным объектам в Иране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi İsrailə Suriya ilə bağlı çağırış edib

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 14:20
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi