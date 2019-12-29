Генеральная Ассамблея одобрила бюджет ООН на 2020 год

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет ООН на следующий год. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, его объем составил 3 073 830 500 долларов – на 8 млн больше, чем запросил Генеральный секретарь ООН.

Впервые с 1973 года бюджет Организации охватывает лишь один год, а не два, как это было до сих пор.

Ранее в пятницу в результате длительных дискуссий проект бюджета приняли члены Пятого комитета Генассамблеи, который занимается административными и финансовыми вопросами.

Председатель 74-ой сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мохаммед-Банде поздравил делегатов с завершением работы над этим важным документом, который, как он отметил, "необходим для функционирования ООН".

Он выразил надежду на то, что все страны-члены ООН в предстоящем году укрепят усилия по выполнению Целей устойчивого развития. Как напомнил Председатель Генассамблеи, Цели направлены на улучшение условий жизни на планете и защиту окружающей среды. В числе поставленных задач – борьба с нищетой и голодом, гендерным неравенством, а также с изменением климата. Мировые лидеры приняли Цели устойчивого развития в 2015 году и договорились выполнить их до 2030 года.