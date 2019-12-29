 Наверх

Генеральная Ассамблея одобрила бюджет ООН на 2020 год

Генеральная Ассамблея одобрила бюджет ООН на 2020 год

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет ООН на следующий год. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, его объем составил 3 073 830 500 долларов – на 8 млн больше, чем запросил Генеральный секретарь ООН. 

Впервые с 1973 года бюджет Организации охватывает лишь один год, а не два, как это было до сих пор.

Ранее в пятницу в результате длительных дискуссий проект бюджета приняли члены Пятого комитета Генассамблеи, который занимается административными и финансовыми вопросами.

Председатель 74-ой сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мохаммед-Банде поздравил делегатов с завершением работы над этим важным документом, который, как он отметил, "необходим для функционирования ООН".

Он выразил надежду на то, что все страны-члены ООН в предстоящем году укрепят усилия по выполнению Целей устойчивого развития. Как напомнил Председатель Генассамблеи, Цели направлены на улучшение условий жизни на планете и защиту окружающей среды. В числе поставленных задач – борьба с нищетой и голодом, гендерным неравенством, а также с изменением климата. Мировые лидеры приняли Цели устойчивого развития в 2015 году и договорились выполнить их до 2030 года. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!