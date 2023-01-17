О нас

Генеральная Ассамблея ООН проведет дебаты по вопросу использования права вето

Генеральная Ассамблея ООН проведет дебаты по вопросу использования права вето Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в апреле проведет дебаты по вопросу использования права вето в Совете Безопасности.
Другие страны
17 января 2023 г. 23:41
Генеральная Ассамблея ООН проведет дебаты по вопросу использования права вето

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в апреле проведет дебаты по вопросу использования права вето в Совете Безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кёрёши, выступая во вторник на заседании этого института всемирной организации.

"Жду с нетерпением дебатов в апреле по пункту новой повестки дня Генассамблеи об использовании вето", - сказал он.

"Я призываю вас выработать практические идеи о том, как использовать новый мандат для нахождения решений в Генассамблее, которые могут обеспечить мир, устойчивость, ответственность", - отметил Кёрёши.

Согласно принятой в апреле 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН западной резолюции, заседание этого органа будет созываться каждый раз при использовании права вето в Совбезе кем-либо из государств - постоянных членов. Генассамблея должна собраться в течение 10 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT-də Təhlükəsizlik Şurasında vetodan istifadə ilə bağlı müzakirələr keçiriləcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
12 января 2023 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi