Генеральная Ассамблея ООН проведет дебаты по вопросу использования права вето

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в апреле проведет дебаты по вопросу использования права вето в Совете Безопасности.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в апреле проведет дебаты по вопросу использования права вето в Совете Безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кёрёши, выступая во вторник на заседании этого института всемирной организации.

"Жду с нетерпением дебатов в апреле по пункту новой повестки дня Генассамблеи об использовании вето", - сказал он.

"Я призываю вас выработать практические идеи о том, как использовать новый мандат для нахождения решений в Генассамблее, которые могут обеспечить мир, устойчивость, ответственность", - отметил Кёрёши.

Согласно принятой в апреле 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН западной резолюции, заседание этого органа будет созываться каждый раз при использовании права вето в Совбезе кем-либо из государств - постоянных членов. Генассамблея должна собраться в течение 10 дней.