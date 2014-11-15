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    Генерал ВС США прибыл в Ирак для обсуждения вопросов по борьбе с ИГ

    Председатель Объединенного комитета начальников ВС США генерал Мартин Демпси прибыл в Багдад

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Объединенного комитета начальников ВС США генерал Мартин Демпси прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, М. Демпси  прибыл в Багдад для того, чтобы обсудить вопрос расширения поддержки иракских и курдских войск в борьбе против  группировки "Исламское государство" (ИГ).

    "Я хочу разобраться в том, как обстоят дела с нашим вкладом в борьбу с ИГ", — заявил генерал в интервью агентству Reuters сразу после приземления в аэропорту Багдада.

    Ранее Демпси допустил возможность направления в Ирак лишь небольшого числа американских военнослужащих, которые будут участвовать в операциях иракских войск против ИГ.

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