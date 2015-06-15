Генеральный секретарь ООН откроет в Женеве консультации по Йемену

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/В Женеве под эгидой ООН начинаются консультации по ситуации в Йемене, призванные проложить путь к прекращению конфликта в этой стране.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что откроет переговорный процесс генеральный секретарь сообщества наций Пан Ги Мун.

В дискуссиях примут участие представители йеменских сторон. Это прибывшая из Эр-Рияда делегация правительства Хади-Бахаха, а также делегация хоуситов и представителей экс-президента Али Абдаллы Салеха. Консультации будут проходить в женевском Дворце Наций в закрытом режиме. Поначалу спецпосланник генсека ООН Исмаил ульд Шейх Ахмед будет встречаться с каждой делегацией в отдельности в надежде усадить участников за один стол переговоров. "Задача состоит в том, чтобы собрать их вместе", - заявил журналистам официальный представитель ООН Ахмад Фаузи. На данный момент неясно, как долго продолжатся консультации, отметил он. "Согласно имеющейся у нас предварительной информации, они должны продлиться два-три дня, но, может быть, меньше или больше", - констатировал Фаузи.

Это будут "первые консультации с участием различных сторон йеменского конфликта с начала боевых действий", и они являются "важным шагом, поскольку стороны встают на путь урегулирования", подчеркивают в ООН, выражая надежду, что "консультации создадут новую динамику для формирования доверия между йеменскими игроками и принесут конкретную пользу населению, в частности уменьшение насилия и улучшение доступа к гуманитарной помощи и основным службам".

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, прибывший в воскресенье в Женеву, провел рабочие встречи с руководством Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и с делегацией йеменского правительства Хади-Бахаха. Сегодня на утро запланирована встреча генерального секретаря с "группой 16-ти", в которую входит "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН, ряд арабских стран, а также Германия, Япония, Нидерланды, Турция и Европейский союз.