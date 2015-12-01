Генерал Данфорд: США надеются, что российская С-400 не помешает их операции против ИГ

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты рассчитывают, что направление Россией зенитной ракетной системы С-400 в Сирию для защиты своей военной авиации не помешает международной контртеррористической коалиции продолжить там свою военно- воздушную операцию против группировки "ИГИЛ". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в палате представителей американского Конгресса.

"Мы следим за сообщениями" об отправке в Сирию российского комплекса С-400, сказал он, отвечая на вопросы законодателей в комитете по делам вооруженных сил. "Это система, обладающая широкими возможностями", - добавил он по поводу ЗРК, который был направлен в Сирию после инцидента с российским бомбардировщиков Су-24, сбитым ВВС Турции.

"Мы рассчитываем, что Россия будет соблюдать Меморандум о взаимопонимании по поводу безопасности полетов" при проведении операции в Сирии, отметил глава КНШ, сообщив, что в понедельник обсуждал эти вопросы в разговоре по телефону с начальником Генштаба вооруженных сил России генералом Валерием Герасимовым. На вопрос одного из конгрессменов, соблюдает ли Россия условия этого документа, подписанного с США, Данфорд ответил утвердительно.