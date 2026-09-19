Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 20:16
    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Генеральный инспектор ВС Германии (Бундесвера) Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО и приступит к обязанностям в начале лета 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщил итальянский адмирал и действующий глава комитета Джузеппе Каво Драгоне в соцсети X.

    По его словам, голосование, в котором приняли участие военные руководители из 32 стран НАТО, состоялось на встрече в Копенгагене.

    "Ваша рассудительность, глубокое знание этого альянса и руководство Вооруженными силами Германии будут на благо НАТО. Начальники генеральных штабов оказали вам доверие в сложный для евроатлантической безопасности момент", - написал Драгоне, поздравляя 61-летнего Бройера.

    Ожидается, что нынешний командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг сменит Бройера на посту генинспектора до конца года.

    Отметим, что Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель - главным военным советником генерального секретаря Марка Рютте. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы европейские страны взяли на себя основную ответственность за оборону континента после десятилетий американского лидерства.

    Карстен Бройер Североатлантический альянс (НАТО) Бундесвер
    Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilib

    Последние новости

    21:14

    Ричард Гренелл: Американская журналистика мертва

    Другие страны
    21:02

    В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    20:55

    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    Другие страны
    20:42

    Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:32
    Фото

    В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:32
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    20:16

    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Другие страны
    20:07

    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Другие страны
    20:05

    Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей