Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

Генеральный инспектор ВС Германии (Бундесвера) Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО и приступит к обязанностям в начале лета 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщил итальянский адмирал и действующий глава комитета Джузеппе Каво Драгоне в соцсети X.

По его словам, голосование, в котором приняли участие военные руководители из 32 стран НАТО, состоялось на встрече в Копенгагене.

"Ваша рассудительность, глубокое знание этого альянса и руководство Вооруженными силами Германии будут на благо НАТО. Начальники генеральных штабов оказали вам доверие в сложный для евроатлантической безопасности момент", - написал Драгоне, поздравляя 61-летнего Бройера.

Ожидается, что нынешний командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг сменит Бройера на посту генинспектора до конца года.

Отметим, что Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель - главным военным советником генерального секретаря Марка Рютте. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы европейские страны взяли на себя основную ответственность за оборону континента после десятилетий американского лидерства.