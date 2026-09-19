Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilib
- 19 sentyabr, 2026
- 20:47
Almaniya Silahlı Qüvvələrinin (Bundesverin) baş müfəttişi Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin yeni rəhbəri seçilib və 2027-ci ilin yayının əvvəlində vəzifəsinin icrasına başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə italiyalı admiral və komitənin hazırkı rəhbəri Cüzeppe Kavo Draqone "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, NATO-nun 32 ölkəsinin hərbi rəhbərlərinin iştirak etdiyi səsvermə Kopenhagendə keçirilən görüşdə baş tutub.
"Sizin sağlam düşüncəniz, bu alyansı dərindən bilməyiniz və Almaniya Silahlı Qüvvələrinə rəhbərliyiniz NATO-nun xeyrinə olacaq. Baş qərargah rəisləri avroatlantik təhlükəsizlik üçün çətin bir məqamda sizə etimad göstərdilər", - Draqone 61 yaşlı Broyeri təbrik edərək yazıb.
Almaniya Quru Qoşunlarının hazırkı komandanı general-leytenant Kristian Froydinqin ilin sonunadək baş müfəttiş postunda Broyeri əvəz edəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Hərbi Komitə NATO-nun ali hərbi orqanıdır, onun sədri isə baş katibin baş hərbi məsləhətçisidir.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp onilliklər boyu davam edən Amerika liderliyindən sonra Avropa ölkələrinin qitənin müdafiəsinə görə əsas məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmələrini tələb etmişdi.