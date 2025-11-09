Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа
09 ноября, 2025
23:34
Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC Тим Дэйви подал в отставку на фоне скандала, связанного с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщила сама вещательная корпорация.
Согласно заявлению BBC, свою должность покинула и руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ВВС исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. По ее словам, корпорация намерено фальсифицировала речь американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки в Капитолии.
