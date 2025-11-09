Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 23:34
    Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа

    Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC Тим Дэйви подал в отставку на фоне скандала, связанного с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщила сама вещательная корпорация.

    Согласно заявлению BBC, свою должность покинула и руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ВВС исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. По ее словам, корпорация намерено фальсифицировала речь американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки в Капитолии.

    Тим Дэйви BBC отставка Дональд Трамп
    BBC-nin baş direktoru Trampın çıxışının saxtalaşdırılması ilə bağlı xəbərlərdən sonra istefa verib

    Последние новости

    23:56

    Axios: Группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдауна

    Другие страны
    23:34

    Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа

    Другие страны
    23:16

    Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

    Формула 1
    23:00

    "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

    Футбол
    22:44

    Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.

    Другие страны
    22:24
    Фото

    Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    22:20
    Фото

    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Командные
    22:16

    В Китае 10-минутный полет на воздушном такси будет стоить около $8

    Другие страны
    21:49

    Глава МВФ сочла, что Европа в большей степени работает на интересы США

    Другие страны
    Лента новостей