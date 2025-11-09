Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа

Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC Тим Дэйви подал в отставку на фоне скандала, связанного с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила сама вещательная корпорация.

Согласно заявлению BBC, свою должность покинула и руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ВВС исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. По ее словам, корпорация намерено фальсифицировала речь американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки в Капитолии.