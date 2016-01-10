Гендир ЮНЕСКО Ирина Бокова подтвердила намерение быть претендентом на пост генсека ООН

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подтвердила намерение быть претендентом на пост генерального секретаря ООН.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, болгарский политик заявила в воскресенье в интервью болгарскому телеканалу "Нова телевизия".

"Полностью сконцентрирована на теме предстоящих выборов генерального секретаря ООН. Чувствую национальную ответственность и думаю, что имею хороший шанс, чтобы это (избрание) произошло. Доказала, что могу выигрывать выборы", - сказала Бокова.

Гендиректор ЮНЕСКО отметила, что в Болгарии постоянно спекулируют на тему, чьей кандидатурой она (Бокова) реально является. "Всегда подчеркивала, что хочу быть кандидатурой Болгарии, это самое важное, - сказала она. - Потому что на этом посту человек должен получить поддержку всех заинтересованных сторон. Разумеется, прежде всего, постоянных членов Совета безопасности".

Бокова, однако, признала, что чем большую поддержку ее кандидатуре оказывают международные лидеры, тем больше тенденциозных материалов на эту тему появляется в Болгарии.

"Мне печально, однако должна признать, что одновременно с увеличением внешней поддержки, появляется все больше тенденциозных, компрометирующих публикаций. Есть люди, стоящие за ними. Нельзя понравиться всем, равно как и все не могут согласиться с каким-либо мнением. Но я думаю, что смогу объединить силы в свою поддержку".

В воскресенье в Болгарии было опубликовано открытое письмо Болгарского дипломатического содружества и Национальной ассоциации международных отношений в поддержку кандидатуры Боковой и выдвижения ее на пост генсека ООН.

В документе, адресованном премьер-министру Болгарии Бойко Борисову и министру иностранных дел Даниелю Митову, подчеркивается, что "Ирина Бокова - "золотой шанс" для повышения политического веса Болгарии во всемирной организации и мировой дипломатии". "Такая возможность для страны едва ли повторится в будущем. Любая другая кандидатура помешает реализовать этот шанс. Болгария должна сделать ставку на побеждающего кандидата и не допускать вокруг этого политических игр и национальных интриг", - отмечено в письме.