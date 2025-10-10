Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ

    Гендельман: Катар и Турция будут контролировать выполнение сделки по Газе

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 12:02
    Гендельман: Катар и Турция будут контролировать выполнение сделки по Газе

    Катар и Турция будут участвовать в международной миссии по контролю за реализацией соглашения по Газе и поиску тел погибших.

    Как передает Report, об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

    Гендельман также подчеркнул, что согласно договоренности между Израилем и ХАМАС 20 живых и 28 погибших заложников вернутся в Израиль в течении 72 часов.

    В свою очередь, Израиль передаст тела 360 боевиков группировки ХАМАС по формуле 15 человек за каждого погибшего израильтянина, а также освободит 250 осужденных за терроризм и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

    Израиль Катар Турция ХАМАС сектор Газа Дмитрий Гендельман

    Последние новости

    12:26

    Индия возобновит работу посольства в Кабуле

    Другие страны
    12:24

    Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект "Звездный рейтинг"

    Здоровье
    12:22

    Азербайджанское кино получит четыре новые ленты при господдержке до конца 2025 года

    Искусство
    12:22

    Суд Свердловской области отклонил апелляцию Шахина Шыхлинского

    В регионе
    12:17

    ММ утвердил проект об учреждении медали в связи с 30-летием Конституции

    Милли Меджлис
    12:13

    Лукашенко пригласил страны СНГ на конференцию по евразийской безопасности в Минске

    В регионе
    12:13

    В Азербайджане предложено создать Академию тюркологии

    Внутренняя политика
    12:11
    Фото
    Видео

    Проходит церемония прощания с народной артисткой Аминой Юсифгызы

    Культура
    12:06

    Рашад Набиев: Средний коридор предлагает устойчивую альтернативу северным маршрутам

    Инфраструктура
    Лента новостей