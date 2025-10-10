Гендельман: Катар и Турция будут контролировать выполнение сделки по Газе
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 12:02
Катар и Турция будут участвовать в международной миссии по контролю за реализацией соглашения по Газе и поиску тел погибших.
Как передает Report, об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Гендельман также подчеркнул, что согласно договоренности между Израилем и ХАМАС 20 живых и 28 погибших заложников вернутся в Израиль в течении 72 часов.
В свою очередь, Израиль передаст тела 360 боевиков группировки ХАМАС по формуле 15 человек за каждого погибшего израильтянина, а также освободит 250 осужденных за терроризм и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.
