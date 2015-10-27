Генассамблея ООН в 24-й раз призвала США отменить экономическую блокаду Кубы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Большинством голосов Генеральная ассамблея ООН проголосовала во вторник за резолюцию о снятии торгово-экономической блокады Кубы со стороны США, Report со ссылкой на Интерфакс.

"За" высказались представители 191 страны. Против проголосовали США и Израиль.

Резолюция с призывом к отмене эмбарго в отношении Кубы со стороны США была вынесена на голосование 24-й год подряд.

Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 году.