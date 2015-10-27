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    Генассамблея ООН в 24-й раз призвала США отменить экономическую блокаду Кубы

    За высказались представители 191 страны. Против проголосовали США и Израиль

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Большинством голосов Генеральная ассамблея ООН проголосовала во вторник за резолюцию о снятии торгово-экономической блокады Кубы со стороны США, Report со ссылкой на Интерфакс.

    "За" высказались представители 191 страны. Против проголосовали США и Израиль.

    Резолюция с призывом к отмене эмбарго в отношении Кубы со стороны США была вынесена на голосование 24-й год подряд.

    Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 году.

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