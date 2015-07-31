Газпром снизил цену на газ для Молдавии на 17 процентов

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/Средневзвешенная цена на российский газ для Молдавии в третьем квартале 2015 года снизилась по сравнению со вторым кварталом на 17 процентов, до 210,2 доллара за тысячу кубометров. Об этом «Газпром» уведомил молдавскую распределительную компанию «Молдовагаз», сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что, согласно действующему контракту, стоимость поставляемого в Молдавию газа пересматривается ежеквартально на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на горючее на мировом рынке.

В настоящее время правительство республики обсуждает с российским концерном новый долгосрочный контракт на поставки газа, который истек еще в 2011 году. Кишинев добивается снижения закупочной стоимости, а пока стороны ведут переговоры, договор ежегодно продлевается.

Контракт, заключенный сторонами в 2006 году, предусматривал постепенное увеличение цены на импорт газа. В результате его стоимость выросла в среднем с 76 долларов за тысячу кубометров в 2005 году до 331 доллара к началу 2015 года.