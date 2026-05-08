Гарсия: Испания вышлет иностранцев с лайнера даже с симптомами хантавируса
Другие страны
- 08 мая, 2026
- 15:34
Власти Испании всех иностранцев, находящихся на борту судна MV Hondius, отправят на родину даже в случае обнаружения симптомов хантавируса.
Как передает Report, об этом в интервью радиостанции RNE заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
По ее словам, исключение составят лишь те, которым потребуется срочная медицинская помощь.
Гарсия отметила, что речь идет о гражданах 23 стран, и их репатриация будет проводиться с соблюдением международных протоколов и строгих мер санитарной профилактики.
Министр объяснила, что все находящиеся на судне покинули Кабо-Верде без симптомов заболевания и риск возможного заражения снижается с каждым днем, поскольку пассажиры и экипаж уже долгое время находятся на борту.
