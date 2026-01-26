Гамбургский саммит Северного моря: Ветровая энергия для победителей

Благодаря высокому потенциалу производства альтернативной и доступной энергии в Северном море Евросоюз может в будущем полностью отказаться от российских энергоресурсов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Гамбурге, где проходит III саммит Северного моря.

"Как вы все знаете, мы уже производим большой объем морской ветроэнергии в Северном море, однако есть потенциал к его наращиванию. И нам нужно работать вместе с друзьями в Великобритании и государствами-членами ЕС, чтобы ускорить этот процесс", – отметил он, добавив, что блок стремится решить эти задачи с помощью пакета мер по развитию энергосетей, представленного незадолго до Рождества 2025 года.

Йоргенсен считает, что это ускорит создание энергосвязности между странами и поспособствует снижению цен на энергоресурсы для сохранения конкурентоспособности в будущем.

По его словам, отказ от импорта российской энергии "не мелочь", так как ее поставки в ЕС все еще составляют 13% от общего импорта энергоресурсов (против 45% в 2022 году).

В свою очередь министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эдвард Милибэнд отметил, что в сегодняшнем нестабильном мире чистая энергия является ключом к энергобезопасности.

"Вторжение России в Украину - это не только акт агрессии, оно дестабилизировало экономику и энергетический рынок во всей Европе. Стало ясно, что в современном мире нам нужна чистая энергетика не только для декарбонизации, создания рабочих мест, но и для того, чтобы обеспечить нам стандартную энергию, которую контролируем мы", - сказал он.

Для Великобритании развитие морской ветроэнергетики показало, что она является основой системы чистой энергии будущего. "Гамбургская декларация (подписанная по итогам саммита - ред.), на мой взгляд, является чрезвычайно важным заявлением о нашей общей приверженности делу превращения Северного моря в центр чистой энергетики", - сказал Милибэнд.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что ветровая энергия предназначена для неудачников, и использующие ее страны живут хуже, федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе сказала, что саммит в Гамбурге - отличный ответ на это утверждение, потому что в нем участвуют не только страны ЕС, но и Великобритания, Норвегия, Исландия.

Британский министр, комментируя высказывание Трампа, был более прямолинейным. По словам Милибэнда, для Великобритании ветроэнергетика имеет решающее значение в плане обеспечения энергобезопасности.

"Я думаю, что морская ветровая энергия - для победителей. Считаю, что она охватит 12 миллионов домов в Великобритании, и только благодаря нашему недавнему аукциону (на поставки морской ветровой энергии) мы сможем выбраться из водоворота ископаемого топлива", - заявил британский министр.

Йоргенсен отметил, что нецелесообразно тратить ежегодно 400 млрд евро на покупку ископаемого топлива. Он также посоветовал обратиться к экспертам, в первую очередь докладу экс-премьера Италии Марио Драги, который назвал чистую энергию важным элементом конкурентоспособности.

Однако, все три спикера сошлись на том, что европейские государства могут быть не согласны с США в некоторых вопросах, однако в целом их связывают общие интересы и взгляды, в том числе, по закупкам американского СПГ.