Gallup: Вырос рейтинг недовольства Вашингтоном в мире

Рейтинг недовольства Вашингтоном в мире вырос за год на 3 процентных пункта и составлял по состоянию на конец 2023 года 36%.

Рейтинг недовольства Вашингтоном в мире вырос за год на 3 процентных пункта и составлял по состоянию на конец 2023 года 36%.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup в 130 странах.

Рейтинг одобрения США, выросший до 45% с приходом к власти действующего президента Джо Байдена в 2021 году, снизился до 41% в 2022 году и не изменился по состоянию на конец прошлого года.

Рейтинг неодобрения страны на мировой арене, снизившийся до 33% в 2021 году и остававшийся на том же уровне в 2022 году, вырос в 2023 году до 36%, свидетельствуют результаты опроса.