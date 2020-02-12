Gallup назвал самых известных политиков 2019 года

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году сохранили статус наиболее известных политиков в мире.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в отчете опроса Gallup International.

В пятерку лидеров также вошли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Топ-5 самых известных мировых политиков: президент США Дональд Трамп — 89 пунктов по индексу известности, президент России Владимир Путин — 84 пункта, канцлер Германии Ангела Меркель — 77 пунктов, папа Римский Франциск — 76 пунктов, президент Франции Эмманюэль Макрон — 73 пункта.

Наименее известными оказались президент Ирана Хасан Роухани (60 пунктов), президент Бразилии Жаир Болсонару (56 пунктов) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (54 пункта).

Отмечается, что больше всего симпатизируют Папе Римскому Франциску (53% относятся благоприятно), канцлеру Германии Ангеле Меркель (46%), лидеру Франции Эмманюэлю Макрону (40%), премьер-министру Индии Нарендру Моди (26%), премьер-министр Великобритании Борису Джонсону (30%), президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану (30%) и т.д.

Сильно отрицательное отношение к Д.Трампу отмечается в странах Западной Европы (63%) и на Ближнем Востоке (73%). В Индии (45%) и странах Африки (10) к нему относятся благосклонно.