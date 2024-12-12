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ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе

ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 03:39
ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Резолюцию поддержали 158 государств, против выступили 9, еще 13 воздержались от голосования. Для принятия резолюции было необходимо две трети голосов.

Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.

Эта резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, инициированная Алжиром, Бангладеш, Гвинеей, Египтом, Индонезией, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Ливаном, Малайзией, Саудовской Аравией и Государством Палестина, посвящена требованию о прекращении огня в Газе. В ней подтверждается необходимость немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, освобождения всех заложников, а также обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. Резолюция также акцентирует внимание на защите гражданских лиц, ответственности за нарушения международного права и поддержке концепции сосуществования двух государств - Израиля и Палестины.

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