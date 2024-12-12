ГА ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.
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Резолюцию поддержали 158 государств, против выступили 9, еще 13 воздержались от голосования. Для принятия резолюции было необходимо две трети голосов.
Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.
Эта резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, инициированная Алжиром, Бангладеш, Гвинеей, Египтом, Индонезией, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Ливаном, Малайзией, Саудовской Аравией и Государством Палестина, посвящена требованию о прекращении огня в Газе. В ней подтверждается необходимость немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, освобождения всех заложников, а также обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. Резолюция также акцентирует внимание на защите гражданских лиц, ответственности за нарушения международного права и поддержке концепции сосуществования двух государств - Израиля и Палестины.