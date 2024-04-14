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G7 сообщила о готовности принять меры в ответ на дестабилизирующие инициативы Ирана

G7 сообщила о готовности принять меры в ответ на дестабилизирующие инициативы Ирана Лидеры страны Группы семи (G7) выразили полную солидарность и поддержку Израилю после атак Ирана, которому пригрозили принять меры в случае продолжения дестабилизирующих действий со стороны Тегерана.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 21:04
G7 сообщила о готовности принять меры в ответ на дестабилизирующие инициативы Ирана

Лидеры страны Группы семи (G7) выразили полную солидарность и поддержку Израилю после атак Ирана, которому пригрозили принять меры в случае продолжения дестабилизирующих действий со стороны Тегерана.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам экстренного заседания, созванного председательствующей Италией и прошедшего в формате видеоконференции.

"Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы", - отмечается в документе.

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