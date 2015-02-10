G7 обсуждает с МВФ возможность предоставления Украине помощи в размере 40 млрд. долларов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Страны "семерки" обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) возможность предоставления Украине помощи в размере 40 млрд. долларов. Об этом, как отмечает Report, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Сообщается, что эта сумма включает в себя ранее предложенные 17 млрд. долларов.

По данным источников, вопрос активно обсуждается, однако официально пока не поднимался.

Одно из информированных должностных лиц уточнило, что, по общему мнению, 17 млрд. долларов будет недостаточно для поддержки экономики Украины и спасения ее от банкротства. Партнеры озабочены продолжающимся конфликтом на юго-востоке страны.

Финансовая помощь, в случае принятия такого решения, может быть предоставлена держателями бондов, а также другими странами и международными организациями.