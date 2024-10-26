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G7 намерена расширять санкции в связи с потолком цены на российскую нефть

G7 намерена расширять санкции в связи с потолком цены на российскую нефть Группа семи (G7) подтвердила намерение усиливать санкционное давление в связи с принятым объединением потолком цен на российскую нефть и нефтепродукты.
Другие страны
26 октября 2024 г. 23:28
G7 намерена расширять санкции в связи с потолком цены на российскую нефть

Группа семи (G7) подтвердила намерение усиливать санкционное давление в связи с принятым объединением потолком цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном Минфином США совместном заявлении руководителей финансовых ведомств и ЦБ стран G7.

"Мы приветствуем усилия коалиции по обеспечению надлежащего выполнения мер ограничения цен на нефть. Мы по-прежнему намерены ограничивать источники доходов Кремля, включая дальнейшие действия, направленные на доходы от энергоресурсов и будущие возможности добычи полезных ископаемых, опираясь на меры, принятые нами к настоящему моменту", - утверждается в документе.

Страны G7 подтвердили, что будут противодействовать попыткам обхода антироссийских санкций.

"Мы намерены активизировать наши усилия по предотвращению поддержки финансовыми учреждениями попыток России обойти наши санкции, особенно в третьих странах, и продолжать взаимодействовать с частным сектором, чтобы убедиться, что компании стран G7 не являются частью схем обхода санкций со стороны России. Мы решительно осуждаем наращивание военного сотрудничества между КНДР и Россией, что является прямым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН", - сообщает ведомство.

Напомним, что G7, Евросоюз и Австралия ранее ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них.

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