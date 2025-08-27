FT: Запад обсуждает отправку в Украину 4-5 бригад военных

На Западе обсуждается возможность отправки четырех-пяти бригад в составе коалиции желающих для обеспечения безопасности в Украине.

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

"Обсуждения ведутся примерно о 4-5 европейских бригадах "на местах, которые предоставит коалиция желающих, плюс о "стратегических вспомогательных средствах" из США", — отмечает издание.

По словам Ермака, встреча в Вашингтоне помогла прояснить вопросы, связанные с гарантиями безопасности и приобретением американского оружия через европейские финансовые механизмы.

Он также отметил, что поддержка "коалиции желающих" будет включать в себя комплекс военных, политических и экономических мер.