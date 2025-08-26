О нас

FT: Вашингтон выразил готовность предоставить авиацию и разведданные миротворцам в Украине

FT: Вашингтон выразил готовность предоставить авиацию и разведданные миротворцам в Украине США выразили готовность разместить свои военные самолеты в Украине и предоставлять разведданные Киеву в качестве гарантий безопасности по завершении конфликта.
Другие страны
26 августа 2025 г. 22:46
FT: Вашингтон выразил готовность предоставить авиацию и разведданные миротворцам в Украине

США выразили готовность разместить свои военные самолеты в Украине и предоставлять разведданные Киеву в качестве гарантий безопасности по завершении конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные европейские источники.

По их данным, в ходе обсуждений гарантий безопасности для Украины представители США заявили европейским партнерам, что готовы предоставить стратегические средства, в частности, средства разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), командования и управления, а также противовоздушной обороны, чтобы обеспечить развертывание воинского контингента "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией.

Как уточняют источники, для послевоенных гарантий безопасности США могут предоставить собственные самолеты, логистику и наземные радары, которые будут поддерживать и обеспечивать европейский воздушный щит для Украины.

В статье также говорится, что предложение США все еще может быть отменено, а его реализация зависит от готовности европейских государств развернуть в Украине "десятки тысяч" военных.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Vaşinqton Ukraynadakı sülhməramlılara təyyarə və kəşfiyyat məlumatı verməyə hazırdır

Другие новости из категории

Трамп пригрозил РФ экономической войной при отказе от урегулирования конфликта с Украиной
Трамп пригрозил РФ "экономической войной" при отказе от урегулирования конфликта с Украиной
26 августа 2025 г. 23:27
Трамп намерен добиваться высшей меры наказания за убийства в Вашингтоне
Трамп намерен добиваться высшей меры наказания за убийства в Вашингтоне
26 августа 2025 г. 23:14
Уиткофф: США стремятся к завершению российско-украинского конфликта до конца года
Уиткофф: США стремятся к завершению российско-украинского конфликта до конца года
26 августа 2025 г. 22:54
Лиза Кук подаст иск против отстранения Трампом от должности в совете управляющих ФРС
Лиза Кук подаст иск против отстранения Трампом от должности в совете управляющих ФРС
26 августа 2025 г. 22:32
Пентагон рассматривает возможность покупки долей в крупнейших оборонных компаниях США
Пентагон рассматривает возможность покупки долей в крупнейших оборонных компаниях США
26 августа 2025 г. 22:15
СМИ: Сегодняшняя встреча Ирана и Евротройки в Женеве оказалась безрезультатной
СМИ: Сегодняшняя встреча Ирана и Евротройки в Женеве оказалась безрезультатной
26 августа 2025 г. 21:56
Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет
Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет
26 августа 2025 г. 21:46
В Украине мужчинам от 18 до 22 лет разрешено беспрепятственно пересекать границу
В Украине мужчинам от 18 до 22 лет разрешено беспрепятственно пересекать границу
26 августа 2025 г. 21:35
Иран обсудил с Евротройкой в Женеве ядерную программу
Иран обсудил с Евротройкой в Женеве ядерную программу
26 августа 2025 г. 21:26
Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции
Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции
26 августа 2025 г. 21:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi