FT: Вашингтон выразил готовность предоставить авиацию и разведданные миротворцам в Украине

США выразили готовность разместить свои военные самолеты в Украине и предоставлять разведданные Киеву в качестве гарантий безопасности по завершении конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные европейские источники.

По их данным, в ходе обсуждений гарантий безопасности для Украины представители США заявили европейским партнерам, что готовы предоставить стратегические средства, в частности, средства разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), командования и управления, а также противовоздушной обороны, чтобы обеспечить развертывание воинского контингента "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией.

Как уточняют источники, для послевоенных гарантий безопасности США могут предоставить собственные самолеты, логистику и наземные радары, которые будут поддерживать и обеспечивать европейский воздушный щит для Украины.

В статье также говорится, что предложение США все еще может быть отменено, а его реализация зависит от готовности европейских государств развернуть в Украине "десятки тысяч" военных.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.