FT: Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки РФ

19 августа 2025 г. 02:15
Украина не примет никаких сделок, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом говорится в документе с предложениями Киева Вашингтону на встрече в Белом доме.

Отмечается, что Украина обязуется закупить американское вооружение на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в обмен на гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией. В документе не указано, какое именно вооружение Украина запрашивает в рамках сделки, но Киев четко заявил о своем желании приобрести не менее 10 американских зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты своих городов и критически важной инфраструктуры, а также другие ракеты и оборудование.

Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями. Однако какая часть сделки по беспилотникам будет представлять собой закупки, а какая — инвестиции, не указано.

Указывается, что Украина не примет никаких сделок, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению. Киев также отвергает предложение Москвы Вашингтону о заморозке оставшейся части линии фронта в случае вывода украинских войск из частично оккупированных восточных районов Донецкой и Луганской областей.

Это создаст "плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск в сторону Днепра" и позволит РФ "достичь целей агрессии другими средствами", говорится в документе.

Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna Rusiyaya ərazi güzəştlərinə dair heç bir sövdələşməni qəbul etməyəcək

