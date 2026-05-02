    FT: США задержат поставки вооружений европейским союзникам

    • 02 мая, 2026
    • 11:03
    FT: США задержат поставки вооружений европейским союзникам

    Сроки поставок американского вооружения ряду европейских стран будут существенно сдвинуты.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Financial Times (FT).

    По данным издания, Вашингтон уведомил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках в поставках вооружений из США.

    Причиной называется необходимость пополнения собственных запасов, которые, как отмечается, были истощены в ходе войны против Ирана. Девять источников, знакомых с ситуацией, сообщили, что Пентагон проинформировал эти страны о более длительных сроках передачи ряда ракетных систем.

    Кроме того, еще два собеседника FT утверждают, что США также вынуждены корректировать и откладывать сроки поставок вооружений в страны Азии.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Соединенные Штаты Америки (США) Поставки оружия
    US warns Europe of delays to arms shipments as Iran war drains stockpiles

