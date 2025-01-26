FT: Сотрудники Госдепа просят Рубио сохранить помощь Украине

Американские дипломаты попросили освободить программы, связанные с Украиной, от 90-дневной заморозки иностранной помощи и распоряжений "остановить работу", изданных госсекретарем США Марко Рубио.

Американские дипломаты попросили освободить программы, связанные с Украиной, от 90-дневной заморозки иностранной помощи и распоряжений "остановить работу", изданных госсекретарем США Марко Рубио.

Как передает Report , об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и документы.

Ссылаясь на проблемы нацбезопасности, высокопоставленные дипломаты в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США попросили Рубио полностью исключить из масштабной директивы, которая вступила в силу в пятницу, работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине.

"В настоящее время мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос — полностью или частично — но из Вашингтона пока поступают позитивные сигналы", — говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам USAID в Украине в субботу, утверждает издание.

Ранее некоторые связанные с USAID организации начали получать указания "остановить работу". Один из таких приказов, попавший в распоряжение FT, предписывает подрядчику "немедленно прекратить работу по контракту/заказу USAID/Украина".

По данным издания, Рубио распорядился приостановить все новые выплаты. Заморозка, которая займет около трех месяцев, оставляет в подвешенном состоянии судьбу сотен контрактов США на сумму более 70 млрд долларов.

Чиновники и сотрудники НПО в Украине предупредили, что такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, находятся под угрозой.

Украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил FT, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке. "Военная помощь Украине остается нетронутой, — сказал он. — По крайней мере, на данный момент она определенно не является частью этой 90-дневной заморозки".