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FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Другие страны
27 июля 2020 г. 16:00
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

Издание утверждает, что нынешнее американское правительство считает именно Китай самой большой угрозой с точки зрения технологий и вооружения.

Журналисты также отмечают, что КНР сейчас действует согласно новой роли, а сотрудничество Москвы и Пекина усилилось.

Однако в некоторых американских кругах это взаимодействие считают недостаточно прочным и не исключают того, что Россия и США в какой-то момент объединятся для противостояния Китаю.

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Версия на азербайджанском языке FT: Rusiya artıq ABŞ-ın ən güclü rəqibi deyil

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