FT: Разговор Трампа и премьера Дании о судьбе Гренландии прошел "очень плохо"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен настаивал на приобретении Гренландии.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен настаивал на приобретении Гренландии.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Премьер Дании беседовала с будущим американским президентом 15 января. По итогам разговора она подчеркнула, что Гренландия не продается. Белый дом не прокомментировал этот звонок. Чиновники сообщили FT, что разговор прошел очень плохо. Они добавили, что глава Белого дома был агрессивен и шел на конфронтацию после заявления Фредериксен о том, что остров не продается, несмотря на ее предложение расширить сотрудничество в области военных баз и добычи полезных ископаемых.

"Намерение было очень ясным. Американцы хотят Гренландию. Датчане теперь – в режиме кризиса", — заявил источник.

По словам другого источника, в Дании "совершенно напуганы этим".

"Это был очень трудный разговор. Он (Трамп - ред.) пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы", — сказал бывший датский чиновник.

В офисе Фредериксен заявили, что не признают "интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники".

Отметим, что Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти,