FT: НАТО не может себе позволить применять дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

Страны - члены НАТО не могут позволить себе применять дорогостоящие истребители и ракеты для борьбы с беспилотниками, которые могут залетать в их воздушное пространство.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных дипломатов.

Издание указало, что стоимость нескольких роев беспилотников составляет около $20 тыс., в то время как ракеты для систем ПВО обходятся в $500 тыс., а цена одного истребителя может превышать $100 млн.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.