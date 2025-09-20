Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    FT: НАТО не может себе позволить применять дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 00:39
    FT: НАТО не может себе позволить применять дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

    Страны - члены НАТО не могут позволить себе применять дорогостоящие истребители и ракеты для борьбы с беспилотниками, которые могут залетать в их воздушное пространство.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных дипломатов.

    Издание указало, что стоимость нескольких роев беспилотников составляет около $20 тыс., в то время как ракеты для систем ПВО обходятся в $500 тыс., а цена одного истребителя может превышать $100 млн.

    Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    НАТО беспилотники

    Последние новости

    01:07

    МАГАТЭ впервые обеспечивает ядерную безопасность на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    00:39

    FT: НАТО не может себе позволить применять дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

    Другие страны
    00:25
    Фото
    Видео

    При столкновении двух судов в Босфоре пострадали 12 человек

    В регионе
    00:05
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    00:02

    В Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

    Внутренняя политика
    00:01

    День нефтяника: славная страница в энергетической летописи Азербайджана

    Энергетика
    00:00

    В Азербайджане сегодня День государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    23:47

    Сырский: ВСУ восстановили контроль над семью населенными пунктами в Донецкой области

    Другие страны
    23:27

    WSJ: США обсуждают с талибами возвращение своих военных на авиабазу Баграм

    Другие страны
    Лента новостей