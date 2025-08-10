FT: Китай добивается отмены контроля над чипами HBM в рамках переговоров с США

Китай на переговорах о торговой сделке с США добивается ослабления экспортного контроля за чипами памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые являются важнейшим компонентом для производства чипов с искусственным интеллектом.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Газета накануне написала, что американские власти выдали Nvidia лицензию на экспорт в Китай чипов H20. Однако ее собеседники говорят, что Пекин гораздо больше беспокоит контроль за экспортом чипов (HBM), поскольку это серьезно ограничивает возможности китайских компаний, включая Huawei, в разработке собственных ИИ-чипов.

Контроль за экспортом подобных технологий ввела предыдущая администрация США, придя к выводу, что это станет "самым большим ограничением" способности Китая производить чипы искусственного интеллекта в больших масштабах, отметил источник FT.

"Ослабление этого контроля стало бы подарком для Huawei и SMIC и могло бы открыть шлюзы для Китая, чтобы начать производить миллионы чипов искусственного интеллекта в год, а также отвлечь дефицитный HBM от чипов, продаваемых в США, - сказал он. - Именно поэтому Китай хочет отмены контроля, а также почему они не должны быть предметом переговоров".

Другой собеседник издания рассказал, что технология HBM является «большим узким местом», поскольку чипы памяти являются важной частью чипов искусственного интеллекта, которые объединяют компоненты памяти и логических чипов. Он считает, что Пекину нужна HBM для комплектации логическим компонентом ИИ-чипов, которые китайская фирма SophGo, предположительно, приобрела у тайваньской TSMC в нарушение американского законодательства.

FT писала, что администрация США пытается избежать угрозы торговым переговорам с Китаем и помочь президенту США Дональду Трампу добиться встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. В частности, Вашингтон приостановил ограничения на экспорт технологий в Китай.