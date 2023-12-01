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FT: Израиль планирует продолжать военную операцию против ХАМАС как минимум год

FT: Израиль планирует продолжать военную операцию против ХАМАС как минимум год Израиль готовится к длительной военной кампании против палестинского радикального движения ХАМАС, которая может продлиться еще как минимум год.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 16:52
FT: Израиль планирует продолжать военную операцию против ХАМАС как минимум год

Израиль готовится к длительной военной кампании против радикального движения ХАМАС, которая может продлиться еще как минимум год.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

По сведениям издания, наиболее интенсивная фаза наступления ожидается в начале 2024 года.

Цели израильского командования включают ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, военного лидера движения Мухаммеда ад-Дейфа и еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Марвана Исса. Помимо уничтожения военного потенциала, Израиль намерен разрушить систему туннелей в Газе и "управляющий потенциал" ХАМАС в анклаве.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “İsrail HƏMAS-a qarşı hərbi əməliyyatı azı bir il davam etdirməyi planlaşdırır”

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