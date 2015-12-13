FT: Греция ожидает получить третий транш кредита ЕС на следующей неделе

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Греция ожидает на следующей неделе получить новый транш в размере €1 млрд от общей суммы дотаций на €86 млрд после принятия очередного пакета реформ, передает Газета.Ru со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что реформы затронут энергетический сектор, приватизацию и просроченные кредиты греческих банков.

Обсуждение реформ в парламенте состоится 15 декабря.

Ранее стало известно, что Греция выполнила условия для предоставления второго транша кредита от ЕС.