FT: Греция хочет стать новым газовым хабом Европы

Греция рассчитывает стать центральным звеном в импорте сжиженного природного газа в Европу, в основном из США, пока Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа к 2027 году.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что Афины рассчитывают, что географическое положение Греции наряду с расширением мощностей по производству СПГ, модернизацией инфраструктуры и тесными связями с Вашингтоном сможет обеспечить ей центральное место на европейском газовом рынке.

Авторы статьи указывают, что Греция также завершила строительство межрегионального трубопровода до Болгарии и увеличила пропускную способность за счет двух новых компрессорных станций на севере страны.

"В этом году рынок впервые проявил такую ​​высокую активность в долгосрочной перспективе. Они рассматривают Грецию как стратегически важный пункт", - заявила экс-генеральный директор греческого оператора DESFA Мария Рита Галли.

Однако высокие цены на газ остаются проблемой, отметили в издании.

"Если сложить пошлины, взимаемые с Греции, Болгарии, Румынии и Венгрии, общая сумма становится значительной. В настоящее время она слишком высока, чтобы этот маршрут был коммерчески жизнеспособным в долгосрочной перспективе", - заявил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джулиан Боуден.