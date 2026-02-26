Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Багаи: Иран и США обсуждают практические шаги по ядерной программе и снятию санкций

    • 26 февраля, 2026
    • 19:33
    Багаи: Иран и США обсуждают практические шаги по ядерной программе и снятию санкций

    Иран и США продолжают интенсивные переговоры по ядерной программе и снятию санкций.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он отметил, что в перерыве сегодняшних переговоров обсуждались важные и практические предложения по ядерной сфере и снятию ограничений. По его словам, обе делегации согласовывают позиции с руководствами стран, что потребовало перерыва в переговорах.

    Багаи подчеркнул, что обсуждения проходят очень серьезно и интенсивно с участием министра иностранных дел Омана и гендиректора МАГАТЭ. Он отметил, что основные вопросы переговоров касаются исключительно мирного использования ядерной энергии Ираном и снятия санкций, которые, по его словам, сильно повлияли на жизнь иранского народа.

    "Любое соглашение должно главным образом обеспечивать снятие несправедливых санкций", - отметил пресс-секретарь МИД.

    Переговоры возобновятся сегодня вечером, и обе стороны намерены продолжить обсуждение предложений, разработанных в ходе сегодняшней сессии.

