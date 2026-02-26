В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида

В Музее азербайджанской культуры имени М.Ф. Ахундзаде в Тбилиси была организована памятная выставка под названием "Не забыли, не дадим забыть" по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает грузинское бюро Report, экспозиция включала фотографии реальных кадров с места трагедии, произошедшей в феврале 1992 года.

В рамках мероприятия также был показан документальный фильм, отражающий историю Ходжалинской резни.

Заместитель директора музея Лейла Алиева заявила, что эта трагедия является тяжким преступлением, совершенным не только против азербайджанского народа, но и против человечества в целом:

"Доведение правды о трагедии до международной общественности и сохранение памяти о жертвах - моральный долг каждого азербайджанца".

Сегодня также состоялась церемония поминовения в Генеральном консульстве Азербайджана в грузинском Батуми. Флаг Азербайджана у административного здания Генконсульства был приспущен в память о невинных жертвах Ходжалы.

В то же время в информационном агентстве TV12.ge, имеющем широкую читательскую аудиторию в регионе, была опубликована статья под заголовком "Ходжалинский геноцид – проходит 34 года".