Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 19:29
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида

    В Музее азербайджанской культуры имени М.Ф. Ахундзаде в Тбилиси была организована памятная выставка под названием "Не забыли, не дадим забыть" по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает грузинское бюро Report, экспозиция включала фотографии реальных кадров с места трагедии, произошедшей в феврале 1992 года.

    В рамках мероприятия также был показан документальный фильм, отражающий историю Ходжалинской резни.

    Заместитель директора музея Лейла Алиева заявила, что эта трагедия является тяжким преступлением, совершенным не только против азербайджанского народа, но и против человечества в целом:

    "Доведение правды о трагедии до международной общественности и сохранение памяти о жертвах - моральный долг каждого азербайджанца".

    Сегодня также состоялась церемония поминовения в Генеральном консульстве Азербайджана в грузинском Батуми. Флаг Азербайджана у административного здания Генконсульства был приспущен в память о невинных жертвах Ходжалы.

    В то же время в информационном агентстве TV12.ge, имеющем широкую читательскую аудиторию в регионе, была опубликована статья под заголовком "Ходжалинский геноцид – проходит 34 года".

    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида
    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида

    Грузия Ходжалинский геноцид шехиды память жертвы
    Фото
    Tbilisidə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan sərgi və film nümayişi keçirilib

    Последние новости

    19:51

    Суд в Армении продлил домашний арест Артура Саркисяна на 3 месяца

    В регионе
    19:43

    Ильхам Алиев: Антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы

    Внутренняя политика
    19:33

    Багаи: Иран и США обсуждают практические шаги по ядерной программе и снятию санкций

    Другие страны
    19:29
    Фото

    В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    19:25

    Ильхам Алиев: Мы всегда должны быть сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились

    Внутренняя политика
    19:15

    Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничества

    Внешняя политика
    19:13

    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%

    Другие страны
    19:08

    Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

    Внутренняя политика
    18:54

    Ильхам Алиев: Наша несгибаемая воля обеспечила восстановление территориальной целостности

    Внутренняя политика
    Лента новостей